Реформа мусорной отрасли не приведет к росту тарифов во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 27 февраля. Реализация реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) во Владимирской области, которая начнется с 2020 года, не приведет к росту тарифов за вывоз мусора. Об этом сообщила в среду директор областного департамента цен и тарифов Мария Новоселова на круглом столе, посвященном подготовке региона к реформе.

Ранее администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году региональным оператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода к новой системе обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. До 1 марта 2019 года власти намерены утвердить план по переходу к работе с региональным оператором. Предполагается, что их будет не менее трех - по числу зон, предусмотренных территориальной схемой.

"Мы очень серьезно предполагаем, что тарифная ставка ни в коем случае не будет выше, но будет принципиально иной, потому что сейчас принято решение о рассмотрении дифференциации тарифов по трем зонам, на которые, согласно территориальной схеме, разделена область", - сказала Новоселова.

По ее словам, тариф будет приниматься с учетом предложений выбранных региональных операторов, а также ожидаемых изменений законодательства, направленных на снижение тарифа. Сейчас плата за вывоз мусора входит в тариф за текущий ремонт и содержание жилья.

29 января представители департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области передали в Министерство природных ресурсов и экологии России план мероприятий по переходу к новой системе обращения с отходами в регионе. Он предусматривает актуализацию территориальной схемы по обращению с отходами, организацию нового конкурса по отбору регионального оператора и утверждение тарифов на услугу по вывозу мусора.