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Грузинские ученые обнаружили в Черном море акулу-катрана редкой длины

Она достигает почти 1,5 м, в то время как обычно длина таких акул не превышает метра

ТБИЛИСИ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузинские ихтиологи обнаружили в Черном море акулу-катрана редкой длины, достигающей почти 1,5 м. Как сообщило в среду Национальное агентство окружающей среды Грузии, хищница была выловлена, осмотрена и выпущена обратно в воду во время первой в этом году морской научной экспедиции.

"Крупную акулу-катрана нашли во время морской экспедиции. Наши специалисты сфотографировали акулу, после чего вернули в море", - уточнили в экологическом ведомстве республики. Там отметили, что во время экспедиции, проходившей на разных участках черноморского побережья Грузии, сотрудники департамента мониторинга Национального агентства окружающей среды "вели наблюдение за морскими млекопитающими и изучали потенциал рыбного промысла".

Ученые напомнили, что обычно длина самцов катрана достигает 60-90 см, самок - 75-105 см. "Обнаруженная нашими специалистами акула-катран имеет длину почти 1,5 м, это большая редкость", - отметили в ведомстве.

Грузинские ихтиологи подчеркнули также, что черноморские акулы-катраны не представляют опасности для людей. Этот вид акул считается одним из самых распространенных в мире. Катраны обитают в водах всех океанов.

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