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Депутаты заксобрания Оренбургской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Председатель комитета заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова подчеркнула, что курительные устройства наносят не меньший вред здоровью, чем традиционные сигареты

ТАСС, 27 февраля. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области внесли поправки в областной закон, запретив продажу вейпов и кальянов несовершеннолетним. Об этом в среду сообщается на сайте регионального парламента.

"Закон [принят] для того, чтобы ограничить детей от этих пусть бестабачных, но курительных устройств, средств для доставки бестабачных смесей <…> Мы будем добиваться теперь, чтобы внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях о наказании за предоставление несовершеннолетним возможности использования заменителей сигарет", - сказала председатель комитета заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова. Видео с ее комментарием опубликовано на сайте парламента.

Шукурова отметила, что популярность подобных курительных смесей растет во всем мире, при этом они наносят не меньший вред здоровью, чем традиционные сигареты.

По данным пресс-службы областного парламента, поправки, внесенные в областной закон "О мерах по защите нравственности детей и обеспечению их прав на охрану здоровья", запрещают розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Под запрет подпадает также употребление кальянов на территориях общего пользования. Отмечается, что при продаже кальянов и вейпов в помещениях общественного питания продавец обязан убедиться, что клиент достиг совершеннолетия.

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