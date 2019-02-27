Депутаты заксобрания Оренбургской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним

ТАСС, 27 февраля. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области внесли поправки в областной закон, запретив продажу вейпов и кальянов несовершеннолетним. Об этом в среду сообщается на сайте регионального парламента.

"Закон [принят] для того, чтобы ограничить детей от этих пусть бестабачных, но курительных устройств, средств для доставки бестабачных смесей <…> Мы будем добиваться теперь, чтобы внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях о наказании за предоставление несовершеннолетним возможности использования заменителей сигарет", - сказала председатель комитета заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова. Видео с ее комментарием опубликовано на сайте парламента.

Шукурова отметила, что популярность подобных курительных смесей растет во всем мире, при этом они наносят не меньший вред здоровью, чем традиционные сигареты.

По данным пресс-службы областного парламента, поправки, внесенные в областной закон "О мерах по защите нравственности детей и обеспечению их прав на охрану здоровья", запрещают розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Под запрет подпадает также употребление кальянов на территориях общего пользования. Отмечается, что при продаже кальянов и вейпов в помещениях общественного питания продавец обязан убедиться, что клиент достиг совершеннолетия.