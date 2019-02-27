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Более 4 тыс. заявок подали на уральский аналог конкурса "Лидеры России"

Из них отобрали 700 участников, 100 из которых получат наставников и возможность трудоустроиться

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. заявок подали жители Уральского федерального округа в окружной кадровый молодежный проект "Команда Урала". Об этом в среду сообщил журналистам полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Сейчас у нас есть свой конкурс "Команда Урала" - уральский аналог "Лидеров России", мы получили уже 4 тыс. заявок от молодых людей до 25 лет. Только у нас другие задачи, мы говорим не только о подготовке чиновников, но прежде всего мы думаем о тех людях, которые могли бы влиться в решение экономических задач. Возможно, это люди, которые будут работать и на наших крупных предприятиях", - сказал Цуканов.

Он добавил, что из 4 тыс. заявок было отобрано 700 участников. "100 из них получат наставников и возможность трудоустроиться. Но каждого, кто подал заявку, мы отследим и будем продолжать поддерживать связь ", - уточнил полпред.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

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