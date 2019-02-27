Более 3 тыс. жителей Северной Осетии могут попасть в зону подтопления во время паводка

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Более трех тысяч человек в 24 населенных пунктах Северной Осетии могут попасть в зону подтопления во время паводка. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по республике Анатолий Алборов на заседании комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"По предварительному прогнозу, в зону подтопления попадает 24 населенных пункта с населением более 3 тыс. человек, 41 участок дороги, 27 мостов и 10 гидротехнических сооружений. Для проведения противопаводковых мероприятий в нашем ведомстве сформировано достаточно сил и средств", - приводятся слова Алборова на сайте главы и правительства республики.

Глава кабмина Таймураз Тускаев поручил создать необходимый резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения полного комплекса противопаводковых мероприятий и завершить их до середины марта. Он также отметил, что впервые за многие годы за счет бюджетных средств республика по лизингу приобрела современную технику по очистке русел рек.

В Северной Осетии опасность подтоплений возникает с июня по август из-за выпадения большого количества осадков, а также таяния ледников.