"Норникель" откроет павильон в парке Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Компания "Норникель", генеральный партнер Всемирных зимних студенческих игр в Красноярске, откроет специализированный павильон в парке Универсиады. Об этом говорится в официальном сообщении компании в среду.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Парк Универсиады откроется 28 февраля. На территории парка будут проходить для жителей и гостей города спортивно-развлекательные мероприятия, культурные мероприятия, викторины и конкурсы.

"В первый день Студенческих игр стартует работа павильона "Норникеля" в Парке Универсиады <...> Павильон "Норникеля" является центральной площадкой презентационной зоны Парка. Программа павильона предусматривает проведение тематических дней на протяжении всех игр. Гости павильона примут участие в интерактивных мастер-классах, ворк-шопах, лекциях и диалогах, посвященных как ключевым ценностям и событиям Зимней универсиады - 2019, так и основным направлениям деятельности компании", - говорится в сообщении.

Павильон будет работать до окончания игр - 12 марта. Вход для посетителей будет свободным.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.