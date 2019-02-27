Украина после неудачных попыток продать судно "Норд" решила отдать его учебному заведению

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украина больше не будет выставлять на аукционы российское судно "Норд", задержанное украинскими пограничниками весной прошлого года, и может передать его морским учебным заведениям для эксплуатации в научных целях. Об этом сообщило в среду украинское агентство УНН со ссылкой на официальный ответ Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества, агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно его передача в управление заинтересованным учреждениям", - сообщили в АРМА.

В ведомстве отметили, что судно может быть передано в управление морским учебным заведениям страны для эксплуатации "в научных и учебных целях".

Ранее Украина трижды выставляла на торги судно "Норд", но продать его так и не удалось. Погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море, обвинив их в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Судно было конфисковано.