Заключенный Владимирского централа пожаловался члену СПЧ на угрозы со стороны руководства

ВЛАДИМИР, 27 февраля. /ТАСС/. Заключенный Владимирского централа, принимавший участие в голодовке, рассказал члену совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину об угрозах со стороны представителей УФСИН.

Все заключенные Владимирского централа, объявившие о голодовке 11 февраля, начали принимать пищу с 24 февраля в обычном режиме. Как сообщалось, единственным требованием, выдвинутым осужденными, являлась встреча с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андреем Бабушкиным.

"Двое из заключенных сказали, что у них сейчас все проблемы решены, третий заявил, что проблемы не решены, что имели место угрозы руководства и физическая сила в отношении него. Также сказал, что в корпусе, где он находится, у них день и ночь играет музыка и читаются правила внутреннего распорядка", - сказал ТАСС в среду по итогам посещения тюрьмы Бабушкин.

Агентству не удалось получить оперативный комментарий ФСИН о жалобах заключенного на угрозы.

По словам Бабушкина, он отметил неблагополучную обстановку в учреждении, связанную с усложнением быта заключенных. Так, правозащитник подтвердил жалобы на духоту в камерах, наличие окон, не пропускающих солнечных свет.

"Я справку о посещении направлю директору ФСИН, руководителю Совета по правам человека. Мы считаем, что происходит в Т-2 - это воспитание людей в духе неуважения друг к другу, закону и государству. Создаются различные режимные барьеры для нормального самочувствия человека", - добавил Бабушкин.

Ранее общественники и представители осужденных, находящихся в тюрьме, обращались в УФСИН с жалобами на громкую музыку, которая доставляет дискомфорт как тем, кто отбывает срок в тюрьме, так и горожанам, проживающим неподалеку от Т-2. В октябре 2018 года отмечалось, что администрация тюрьмы Владимирский централ прекратила трансляцию громкой музыки на территории учреждения.