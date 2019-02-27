Операторов курортного сбора на Кубани будут штрафовать за нарушения отчетности

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края приняли изменения в краевое законодательство, согласно которым операторов курортных сборов в регионе будут штрафовать за нарушения отчетности. Об этом в среду ТАСС сообщил глава законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, размер штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составит от 5 до 10 тыс. рублей.

"Наша курортная отрасль сейчас находится на подъеме. После запуска Крымского моста Кубань и Крым превращаются в один крупный курортно-туристский мегакластер. Поэтому мы не можем рисковать и допускать какие-либо ошибки с процедурой взимания курортного сбора", - сказал спикер краевого парламента.

Он отметил, что операторы курортного сбора должны осознавать свою ответственность и досконально выполнять свои обязанности. "Для тех, кто не проявит должной сознательности, - будет эта мера наказания. Она не жестокая, но в бюджете отдельного оператора достаточно заметная, чтобы заставить его ответственно и аккуратно вести дела", - добавил Бурлачко.

Закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора был принят в 2017 году. Право введения сбора дано четырем регионам: Алтайскому, Краснодарскому, Ставропольскому краям и Крыму. Кубань является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток вырос до 16,2 млн человек.