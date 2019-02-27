В Новгородской области за три года построят 12 детских садов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. В Новгородской области 12 детских садов введут в эксплуатацию в ближайшие три года, строительство пяти из них будет завершено уже в 2019 году. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделят 1,3 млрд рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства образования Новгородской области.

"В Новгородской области запланировано строительство 12 детских садов. В этому году планируется построить пять учреждений: три в Великом Новгороде в микрорайонах Ивушки, Псковский и Северный, один в Окуловском районе и один в Батецком районе", - рассказали в пресс-службе. По данным правительства региона, пять детских садов, которые построят в этом году, рассчитаны на 850 мест.

В министерстве добавили, что к 2020 году новое дошкольное учреждение должно появиться в городе Малая Вишера. В течение 2020-2021 годов также запланировано строительство садов в городе Чудово, поселке Парфино и в Новгородском районе.

В эти же сроки власти намерены открыть еще по одному детскому саду в микрорайонах Великого Новгорода Ивушки, Псковский и Северный. Предполагается, что эти садики будут рассчитаны, в том числе, на детей до трех лет.

Ранее министр образования Новгородской области Павел Татаренко сообщал ТАСС, что потребность в местах в ясельных группах в Великом Новгороде составляет порядка 400-500 человек. Власти озвучивали планы по ликвидации дефицита к 2021 году за счет строительства новых образовательных учреждений.