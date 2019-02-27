Власти Венеции введут плату за въезд в город

РИМ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Венеции с 1 мая вводится дополнительная плата с туристов. Об этом объявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Одобренный регламент предполагает введение на первом этапе платы в размере €3 с туристов, прибывающих в город на различном транспорте - на поезде, автобусе или круизном лайнере. Планируется, что с 1 января 2020 года стоимость "пропуска в город" будет варьироваться в зависимости от сезона. Так, посетителям придется отдать €6 в обычное время, €8 - в "высокий" сезон и до €10 - в самые популярные у туристов дни. Отдельные тарифы предполагаются для приезжающих на частном транспорте.

"Мы пытаемся упорядочить поток туристов, сделав пребывание в городе более комфортным для всех", - утверждает Бруньяро. Мэр также пояснил, что вырученные деньги пойдут на уборку городских улиц, очистку каналов и ремонт мостов. "Сейчас эти расходы в основном ложатся на плечи местных жителей", - посетовал градоначальник.

Некоторые категории граждан будут освобождены от платы за въезд. Эти меры не будут распространяться на жителей города и его уроженцев, даже если они проживают в других местах, а также собственников венецианского жилья. При этом их родственникам придется платить сбор, как и участникам религиозных церемоний в венецианских церквях, таких как свадьбы, крестины, похороны. От поборов будут освобождены организованные группы болельщиков, приезжающие в Венецию, чтобы поддержать свои команды на спортивных соревнованиях.

Кроме того, 50%-ная скидка предусмотрена для туристов, которые останавливаются в городских гостиницах. Первоначально предполагалось, что их полностью освободят от этой повинности, а платить за въезд придется только "однодневным туристам", однако в последний момент власти передумали. В Венеции уже давно взимается туристический налог, размер которого зависит от уровня гостиницы. Неуплата за "входной билет" в Венецию будет караться штрафом в размере от €100 до €450.

Ежегодно число туристов в Венеции достигает 28 млн, хотя, по подсчетам сотрудников местного университета "Ка’Фоскари", город способен справиться с наплывом не более 19 млн приезжих. Одновременно с этим сокращается количество местных жителей: если примерно полвека назад венецианцев насчитывалось около 300 тыс., то сейчас этот показатель не превышает 50 тыс. человек.