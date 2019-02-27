Украина вновь отказалась от российского успокоительного препарата

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украина ввела временный запрет на реализацию и применение лекарственного средства успокоительного действия "Глицин" производства Российской Федерации. Об этом сказано в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков от 26 февраля, размещенном на сайте ведомства.

"Временно запрещаются реализация и применение лекарственного средства "Глицин", таблетки сублингвальные в блистерах, производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", РФ, до отдельного решения [ведомства]", - говорится в документе.

Отмечается, что запрет был введен после обращения регионального управления ведомства в Киевской области в части "несоответствия требованиям и методам контроля качества лекарственного средства "Глицин" по показателю "идентификация". В случае обнаружения препарата субъекты хозяйствования должны принять меры по его изъятию.

Это уже не первый случай, когда на Украине вводится запрет на реализацию указанного медпрепарата российского производства. В последний раз это было осенью прошлого года, а в 2012 году определенную партию лекарства полностью запрещали, ссылаясь на "факт реализации незарегистрированных лекарственных средств".

"Глицин" назначают при снижении умственной работоспособности, при стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении. Кроме того, препарат применяют при ишемическом инсульте и нарушении мозгового кровообращения, а также употребляют как вспомогательное средство при лечении алкоголизма.