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Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации в Афганистане Владимиру Ковтуну

Операция состоялась в 1987 году
Президент РФ Владимир Путин и участник специальной операции в Афганистане Владимир Ковтун Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и участник специальной операции в Афганистане Владимир Ковтун
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну, который в составе группы захватил переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер".

Операция состоялась в 1987 году. После получения этого образца специалистам удалось усовершенствовать собственные зенитные средства, внести коррективы в авионику и систему защиты советской боевой авиации.

"Спецназовцы с честью сражались и побеждали во многих горячих точках. Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников, стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс и тем самым сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров. Среди участников той легендарной группы - и Владимир Павлович Ковтун. Сегодня рад буду вручить ему заслуженную звезду Героя РФ, а также наградить других отличившихся военнослужащих", - сказал Путин на торжественном приеме в честь Дня Сил специальных операций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанРоссия
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