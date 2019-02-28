ВЦИОМ: россияне назвали самые полезные предметы школьной программы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Математика, русский язык и история, по мнению россиян, являются самыми полезными предметами из школьной программы, знание которых пригодится в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованного в четверг.

"Самым полезным школьным предметом наши сограждане называют математику (рост с 50% в 2009 года до 72% в 2019 года). Вторую строчку в народном рейтинге занимает русский язык - 64% (рост на 17% за 10 лет). Несколько реже наши сограждане называют историю (38%), литературу (37%), физику (33%). Еще реже россияне считают полезными иностранные языки (23%), химию (18%), географию (14%), информатику (12%), английский язык (11%), физкультуру (11%) и биологию (10%)", - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, знание каких предметов из программы, скорее всего, не понадобится школьникам во взрослой жизни, 6% респондентов назвали религиоведение, 5% - музыку, по 4% - рисование и физику. Еще по 3% респондентов считают ненужным изучение в школе ОБЖ, обществознания, физики и технологии (труда). При этом 7% россиян уверены, что бесполезных школьных предметов нет.

"Реже всего россияне называют бесполезными такие предметы, как второй иностранный язык, алгебра, национальные языки, география, естествознание, информатика, краеведение, литература, культура, немецкий язык, история, черчение, психология (по 1%). Впрочем, 62% наших сограждан затруднились с ответом на этот вопрос", - отметили в пресс-службе ВЦИОМ.

"Оценивая востребованность школьных предметов в реальной жизни, россияне сегодня дают школьной программе существенно более высокие оценки, чем десятилетие назад. Вероятно, речь идет о повышении престижа образования как такового, а также о большем внимании общества к системе образования и особенностям обучения наших детей. Образовательная реформа, несмотря на постоянную острую критику в ее адрес, дала значительный эффект, по крайней мере, в части начального и среднего образования", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 февраля 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.