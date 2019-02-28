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Членов СПЧ не пустили в несколько исправительных учреждений в Иркутской области

Член совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин сообщил, что планировался визит в места, откуда поступали жалобы на применение пыток к заключенным

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Членов совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не пустили в ряд исправительных учреждений в Иркутской области. Об этом в четверг на совещании по итогам поездки в регион заявил член совета Игорь Каляпин.

"Большинство учреждений, которые мы планировали посетить, нам посетить не удалось. Мы будем разбираться с этим, когда вернемся в Москву, потому что, я так полагаю, визит нам не согласовал ФСИН России, а не ГУФСИН по Иркутской области. Почему-то в те места, откуда у нас были жалобы, мы попасть не смогли", - сказал Каляпин, не уточнив, о каких именно учреждениях идет речь.

Он отметил, что жалобы "очень острые" и касаются применения пыток к заключенным.

Как сообщал ТАСС, члены совета работают в Иркутской области с 25 февраля. Они посетили СИЗО-1, СИЗО-6, Ангарскую воспитательную колонию. В четверг в Иркутске проходит итоговое совещание. Рекомендации, которые будут выработаны после анализа полученной в ходе поездки информации, направят президенту, правительству России и в профильные органы власти.

Теги
РоссияИркутская область
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