Членов СПЧ не пустили в несколько исправительных учреждений в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Членов совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не пустили в ряд исправительных учреждений в Иркутской области. Об этом в четверг на совещании по итогам поездки в регион заявил член совета Игорь Каляпин.

"Большинство учреждений, которые мы планировали посетить, нам посетить не удалось. Мы будем разбираться с этим, когда вернемся в Москву, потому что, я так полагаю, визит нам не согласовал ФСИН России, а не ГУФСИН по Иркутской области. Почему-то в те места, откуда у нас были жалобы, мы попасть не смогли", - сказал Каляпин, не уточнив, о каких именно учреждениях идет речь.

Он отметил, что жалобы "очень острые" и касаются применения пыток к заключенным.

Как сообщал ТАСС, члены совета работают в Иркутской области с 25 февраля. Они посетили СИЗО-1, СИЗО-6, Ангарскую воспитательную колонию. В четверг в Иркутске проходит итоговое совещание. Рекомендации, которые будут выработаны после анализа полученной в ходе поездки информации, направят президенту, правительству России и в профильные органы власти.