В первые выходные весны в Москву придут морозы до 11-16 градусов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Январские морозы до минус 11-16 градусов придут в Москву в первые весенние выходные, 2 и 3 марта. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

1 марта погода будет довольно теплой, около нуля, при этом прогнозируется мокрый снег, местами метель и ветер с порывами до 12-17 м/с, а также сильная гололедица, отметил собеседник агентства.

"2 марта в столицу вернется по-настоящему зимняя погода: ночная температура минус 9-11, дневная минус 4-6. При этом будет солнечно, местами возможен небольшой снег. Суровая погода, характерная скорее для середины января, прогнозируется и в ночь на 3 марта - температура упадет до минус 11-16 градусов. Однако днем циркуляция воздуха изменится, температура повысится до минус 1-6 градусов", - сказал он.