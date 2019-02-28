Члены СПЧ предлагают запретить пластиковую посуду на Байкале

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Члены совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают необходимым запретить пластиковую посуду на Байкале. Это будет одной из мер по решению проблемы с накоплением мусора на берегах озера, заявил в четверг член совета Иван Засурский на совещании по итогам поездки в Иркутск.

"Я считаю, что необходимо выходить на запрет пластиковой посуды. Во многих странах ее уже запрещают. Мы Байкалом рисковать не можем", - сказал Засурский.

В ходе поездки в Иркутскую область члены СПЧ посетили остров Ольхон на Байкале, ознакомились с экологическими и социальными проблемами территории.

Байкал - самое глубокое пресноводное озеро в мире, включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природоохранное законодательство запрещает строить на Байкале любую инфраструктуру, в том числе полигоны для мусора. Это является одним из препятствий в решении проблемы загрязнения его берегов.

Как сообщал ТАСС, члены СПЧ работают в регионе с 25 февраля, они также посетили ряд исправительных учреждений и ознакомились с условиями содержанию в них. В четверг в Иркутске проходит итоговое совещание. Рекомендации, которые будут выработаны после анализа полученной в ходе поездки информации, направят руководству страны и в профильные органы власти.