В Нью-Йорке предлагают дежурным службам перейти на сирены "европейского типа"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Избавить жителей Нью-Йорка от слишком резкого звука полицейских сирен или хотя бы изменить его предложила член городского совета Хелен Розенталь. Как сообщила в среду газета The New York Times, она предлагает перейти на сирены "европейского типа", которые не так режут слух.

"Я слышала жалобы моих избирателей на резкий и непрерывный звук сирен в Нью-Йорке", - привела газета слова Розенталь, представляющей в городском совете округ Верхний Вест-Сайд. В случае, если эта инициатива будет одобрена, отметила газета, все сирены городских дежурных служб будут заменены в течение двух лет.

Как пояснила телекомпания NBC, переход на "евростандарт" в том что касается звука сирен, фактически не снизит уровень шума, который сейчас оценивается в 118 децибелов, а лишь сделает звук более низким. Члены городского совета, рассматривая эту инициативу, намерены изучить опыт клиники Mount Sinai, которая уже установила сирены с измененным режимом звучания на 25 карет скорой помощи после того, как жители Верхнего Вест-Сайда на протяжении нескольких лет жаловались на шум машин дежурных служб у здания клиники.

На встрече с группой жителей этого района, по сообщению NBC, были продемонстрированы несколько вариантов звучания сирен. Им не понравился ни один из них, но вариант с меняющейся тональностью звука показался, по крайней мере, менее пронзительным.