В Петербурге возбудили административное дело после загрязнения Невы Выборгской ТЭЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) возбудил административное дело в отношении Выборгской ТЭЦ-17 (ПАО "ТГК-1"), обеспечивающей электрической и тепловой энергией Калининский, Выборгский и частично Красногвардейский районы Санкт-Петербурга, из-за загрязнения Невы нефтепродуктами. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

14 февраля информация об инциденте поступила в департамент от оперативного дежурного комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. При осмотре акватории на воде наблюдалась радужная пленка, нефтепродукты продолжали поступать в реку.

"Государственным инспектором департамента Росприроднадзора по СЗФО возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Выборгской ТЭЦ-17 ПАО "ТГК-1" по факту загрязнения Невы в районе Свердловской набережной, д. 20 (в створе улицы Ватутина) нефтепродуктами, которое было зафиксировано 14 февраля текущего года", - говорится в сообщении.

На одном из выпусков предприятия нормативы допустимых сбросов по нефтепродуктам были превышены в несколько раз, следует из лабораторных исследований Центра лабораторных анализов и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу.