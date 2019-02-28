Глава Совета судей России определил факторы, формирующие уважение к суду

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов обозначил три фактора, определяющих уровень доверия и уважения к суду.

"Первым, и безусловно самым важным фактором, является справедливость судебных постановлений, предполагающая равенство всех перед законом, и решение, вынесенное по делу честным и справедливым", - отметил Виктор Момотов, выступая на заседании клуба им. Д. Н. Замятнина (министра юстиции России времен судебной реформы 1864 года).

Второй фактор, отметил Момотов, "связан с уверенностью участников судебного процесса в том, что они были услышаны, у них была возможность представить свое видение происходившего, что судья и аппарат суда относились к ним с достоинством и уважением, что процесс был беспристрастным и справедливым, а судья заслуживает доверия и независим в принятии решения от внешних факторов".

Третий фактор, по его словам, "относится к эффективности правосудия, которое предполагает, что судебный процесс не затягивается и волокита не допускается, а судебное решение эффективно исполняется".