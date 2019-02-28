Глава Совета судей считает, что в России пора ввести ответственность за дискредитацию суда

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов считает, что в России назрела необходимость ввести ответственность за так называемую скандализацию правосудия. Такое мнение он высказал в ходе заседания клуба им. Д. Н. Замятнина (министра юстиции России времен судебной реформы 1864 года).

"Появление этой категории связано с тем, что развитие традиционных средств массовой информации, а затем и интернета, привело к тому, что манипулирование общественным мнением нередко стало использоваться для давления на суд. При этом часто используются не просто тенденциозные публикации, а попросту лживая информация", - заметил он.

Неуважение к суду, напомнил он, "это публичные действия или опубликованная информация, цель которых - поставить судью в состояние презрения, смущения или чтобы принизить его авторитет, тем самым повлияв на его решение, вызвав общественную реакцию. Это такие действия, которые направлены на подрыв доверия общества к процессу отправления правосудия".

Он напомнил, что в соответствии с международными нормами судьи, в отличие от представителей законодательной и исполнительной власти, не являются субъектами, в отношении которых допустимы расширенные пределы критики. "Единственно допустимая ее форма - форма обжалования судебных актов. Если он [судья] нарушил закон или нормы судейской этики, тогда с ним разбирается судейское сообщество, давая оценку его действиям. Мер ответственности для этого предостаточно", - подчеркнул Момотов.

"Но даже в этом случае опубликованная информация о действиях судьи в служебное и внеслужебное время должна быть основанной на законе, сдержанной и корректной. Мы должны понимать, что публичный комментарий о характере отправления правосудия, его критика не должны переходить определенные границы. В этом отношении необходимо иметь в виду важность соблюдения правильного баланса различных интересов вовлеченных сторон, которые включают в себя право общественности на получение информации в вопросах, возникающих на основе судебных решений, требования отправления правосудия должным образом, а также профессиональную честь судьи", - отметил Момотов.

Скандализация правосудия

Председатель Совета судей РФ заметил, что в ряде стран предусмотрена ответственность за так называемую скандализацию правосудия, под которой понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или умаления авторитета судебной власти. "Например, в англо-саксонской правовой системе под такой скандализацией понимается любое действие или опубликованная информация, рассчитанные на то, чтобы поставить судью в состояние презрения или чтобы принизить его авторитет, повлиять на его решение, особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия", - отметил он. Во Франции скандализацию правосудия определяют как "любую попытку публично дискредитировать действие или решение суда своим поведением, словами, документами или изображениями любого рода при обстоятельствах, которые способны подорвать авторитет правосудия или его независимость".

Практически во всех развитых системах правопорядка ответственность за скандализацию правосудия включает лишение свободы и крупный штраф. Например, во Франции предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок шесть месяцев и штраф в размере €7,5 тыс., в Англии ответственность за неуважение к суду выражается в тюремном заключении на срок до месяца и штрафе в размере £2,5 тыс. При этом привлечение к ответственности осуществляется в упрощенном порядке по инициативе самого суда, то есть без стандартной процедуры возбуждения уголовного дела правоохранительными органами.

"В Российской Федерации ответственность за скандализацию правосудия отсутствует, в результате чего судьи, скованные этическими нормами, оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными СМИ", - отметил Момотов. По его мнению, отсутствие адекватного ответа на откровенное давление, оказываемое на правосудие, ведет к крайне негативным последствиям для правопорядка. "В связи с этим назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за скандализацию правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти", - отметил глава Совета судей.