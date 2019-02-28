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Ульяновские власти направят 40 млн рублей на закупку новых городских автобусов в 2019 году

В первом квартале планируется закупить первые 10 машин для Димитровграда

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка 40 млн рублей из бюджета Ульяновской области будет направлено на закупку пассажирских маршрутных автобусов в 2019 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр промышленности и транспорта региона Дмитрий Вавилин.

"В ближайшее время мы начнем закупать новые автобусы. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 40 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что в I квартале 2019 года будет закуплена первая партия из 10 машин для города Димитровграда. "В течение года запустим новые автобусы и на ульяновские городские маршруты", - уточнил Вавилин.

По его словам, автобусы приобретаются в рамках программы Минпромторга России по развитию транспорта на газомоторном топливе. "Общий объем субсидирования превысит 20 млн рублей", - резюмировал собеседник агентства.

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