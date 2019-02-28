В Верховном суде заявили, что уважение к суду подрывают "желтые" программы на ТВ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уважение к суду в обществе больше всего подрывают невнятные комментарии в "желтых" программах на телевидении. Такое мнение выразил начальник управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда РФ Павел Одинцов на заседании клуба им. Д. Н. Замятнина (министра юстиции России времен судебной реформы 1864 года) по теме "Уважение к суду как правовая категория: реальность и перспективы в России".

Он пояснил, что большинство россиян воспринимает информацию о судах через СМИ. "Если смотреть на характер интерпретации работы судов в СМИ, то к федеральным СМИ, официально зарегистрированным СМИ, с точки зрения качества освещения, претензий нет. Но среднестатистический гражданин получает информацию о работе судов от телевидения. Подавляющее большинство новостных блоков на телеканалах (где проходят сюжеты о работе судов) заслуживает уважения", - отметил Одинцов.

"Но если дело носит резонансный характер, имеет избыточное социальное значение, связано с проявлениями адюльтера и прочих проявлений человеческой природы, то такого рода программы являются праймовыми, и они в массе своей формируют отношение к суду со всеми теми допущениями, которые в рамках драматургии этих программ допустимы. И зачастую можно увидеть сюжет с достаточно невнятными комментариями, иногда с позиции одной стороны", - сказал Одинцов.

"Качество интерпретации информации вокруг деятельности суда зависит часто от уровня корпоративной культуры", - подчеркнул он.

При этом простому человеку, не искушенному в процессуальных тонкостях, сложно составить собственное представление о том, насколько эффективно работает суд. "Популяризация работы судов и объективное освещение их деятельности - это многоаспектная задача, связанная с эволюционным развитием общественного правосознания. Если гражданин начнет воспринимать суд как инструмент отстаивания своих прав, если власть поймет, что суд - это мощнейший фактор стабилизации общественных отношений, что это система цивилизованного разрешения конфликтов на всех уровнях - выиграют все", - считает представитель Верховного суда России.