В Липецкой области объявили старт регионального конкурса для обновления кадрового резерва

ТАСС, 28 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов объявил с 1 марта старт конкурса "Лидеры региона-2019", который поможет обновить в регионе кадровый резерв для структур государственного управления.

"Мы запускаем региональный конкурс - "Лидеры региона-2019". Не делаем больших и серьезных ограничений: возраст до 40 лет, гражданство Российской Федерации, высшее профессиональное образование - вот и все базовые требования. Нам нужно обновление: за пять месяцев моей работы в регионе было назначено 32 номенклатурных руководителя, их средний возраст 39 лет. Мы заинтересованы, чтобы во власть приходили профессиональные люди, желающие работать на благо государства и нашей области", - заявил Артамонов в четверг журналистам.

Он добавил, что для конкурса создан сайт команда48.рф, где с 1 марта каждый сможет оставить заявку участника.

"Главный принцип конкурса - прозрачность и честность", - сказал врио главы региона, уточнив, что победители войдут в кадровый резерв региона и получат приглашения на работу в госструктуры.

По словам Артамонова, от Липецкой области в конкурсе "Лидеры России" участвовали 15 человек, но никто из них не вышел в финал.

"Пятерым участникам мы уже предложили должности в госуправлении, еще пятерых включили в состав экспертных комиссий, по двум участникам ведем переговоры, а трое и так работают в муниципалитетах", - добавил Артамонов.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.