Фургал попросил главу провинции КНР усилить контроль за пожарами из-за дыма в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал в связи с появлением дыма и запаха гари в регионе направил губернатору китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао письмо с просьбой принять меры по усилению контроля за возникновением возгораний в провинции и их своевременным тушением. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Из-за возгорания сухой травы в Китае на территории Хабаровского края появились задымленность и запах гари. В самом Хабаровске видимость ухудшилась до 2 км. Спутниковые снимки показывают множественные очаги возгораний на территории провинции Хэйлунцзян, а также дымовой шлейф.

"В связи с обеспокоенностью за здоровье жителей Хабаровского края прошу вас уделить особое внимание проблеме загрязнения атмосферного воздуха наших приграничных территорий. Также прошу оказать содействие по усилению контроля над ситуацией возникновения очагов возгораний на территории провинции Хэйлунцзян и их своевременной ликвидацией", - цитирует пресс-служба правительства обращение к главе китайской провинции.

С 27 февраля в Хабаровске проводят замеры качества атмосферного воздуха. В гидрометцентре уточнили, что случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха оксидом углерода не отмечено. Фиксируется повышенный уровень оксида углерода относительно фонового, но норма не превышена.

В Хабаровском крае отмечается рост количества обращений граждан к врачам из-за сильного задымления. Гидрометцентр прогнозирует, что задымление начнет рассеиваться в пятницу, поскольку ветер поменяет направление и изменит скорость. Сейчас скорость ветра составляет 3 м/с.

Сложная обстановка сложилась также из-за отсутствия снега: в разных частях региона стали появляться очаги огня.