В Приморье привлекли к ответственности ряд организаций, отвечавших за содержание косаток

"25 февраля 2019 года в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", осуществивших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края (11 косаток и 87 белух), возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России - "Нарушение правил и требований регламентирующих рыболовство", - уточнили в ФСБ.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В ходе производства по делам получены заключения специалистов, свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации", - пояснили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что 11 косаток, которых нелегально выловили для продажи в Китай, находились в специальном центре передержки в приморской бухте Средняя под Находкой, там же было 90 белух. Три белухи позднее уплыли, проделав дыру в ограждении. О пропаже одной косатки стало известно на прошлой неделе . По этому факту полиция региона проводит проверку. В связи с выловом косаток и белух расследуется уголовное дело об их незаконной добыче.

22 февраля российский лидер Владимир Путин поручил Минсельхозу и Минприроды вместе с научными организациями решить судьбу морских животных до 1 марта.