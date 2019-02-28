Открытие памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме запланировано на май

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Памятник жертвам блокады Ленинграда планируется установить в Иерусалиме в мае 2019 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Евро-Азиатского еврейского конгресса, который выделяет средства на установку монумента.

"Монумент планируется установить в центре Иерусалима, неподалеку от резиденции президента Израиля. Точное место установки все еще обсуждается и находится на утверждении мэра Иерусалима Моше Леона. Открытие монумента планируется в мае 2019 года", - сказал собеседник агентства.

27 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина в Иерусалим на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Глава российского государства принял приглашение.

В июне 2012 года российский лидер принимал участие в открытии в израильском городе Нетания мемориала победы Красной армии над фашистской Германией. В конце января 2018 года во время посещения вместе с Нетаньяху Еврейского музея и центра толерантности в Москве Путин подчеркивал, что в России знают, как бережно в Израиле хранят благодарность советским солдатам за спасение евреев Европы от полного истребления. "И, конечно, мы ценим тот факт, что в Иерусалиме планируется установить монумент в честь подвига защитников и жителей блокадного Ленинграда", - сказал тогда президент РФ.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (872 дня). За время Ленинградской битвы, с июля 1941 по август 1944 года, погибли около 1 млн советских солдат и более 800 тыс. человек мирного населения. Именно после блокады Ленинграда голод был запрещен международным правом как средство ведения войны.