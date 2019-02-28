На Сахалине введут доплаты и премии для медиков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены ввести денежные поощрения для медиков. Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Будем расширять меры поддержки медиков, в том числе вводить доплаты и премии", - написал глава региона. По словам Лимаренко, этот вопрос он обсудит с представителями медицинского сообщества области уже на следующей неделе.

В министерстве здравоохранения Сахалинской области ТАСС уточнили, что меры поддержки, о которых упомянул врио губернатора, не относятся к федеральным надбавкам, и запланированы полностью за счет регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что власти Сахалинской области приняли решение с 1 апреля этого года повысить заработную плату медицинским работникам: врачам - на 30%, среднему составу - на 10%. Таким образом, с апреля ставка врача в регионе составит от 90 до 130 тыс. рублей. Разовая выплата на обустройство составит от 1,5 до 2,6 млн рублей. При этом максимальная сумма будет выплачиваться для тех, кто поедет работать на Курилы, сейчас в области решается вопрос с предоставлением им жилья.