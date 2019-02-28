Вологодский губернатор будет курировать в Госсовете снижение вредных выбросов в атмосферу

ВОЛОГДА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников будет курировать в Госсовете РФ вопросы снижения вредных выбросов в атмосферу и создание в стране системы экологического мониторинга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В составе рабочей группы Госсовета РФ "Экология и природные ресурсы" Олег Кувшинников возглавил подгруппу по снижению вредных выбросов в атмосферу и созданию эффективной системы экологического мониторинга во всех регионах России", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Установочное совещание подгруппы состоится 5 марта.

"Нам предстоит в короткие сроки подготовить эффективные предложения президенту по снижению вредных выбросов не только в промышленных центрах, но и в других городах и районах страны, а также по созданию эффективно действующей системы экологического мониторинга во всех субъектах Российской Федерации", - процитировали губернатора в пресс-службе.

Ранее Кувшинников входил в состав президиума Госсовета РФ.

Решение о формировании рабочих групп Государственного совета было принято президентом РФ Владимиром Путиным по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, прошедшего 23 ноября 2018 года в Крыму. В соответствии с распоряжением Путина от 27 декабря 2018 года создано 16 рабочих групп по ключевым направлениям социально-экономического развития и определены их руководители - главы субъектов РФ.