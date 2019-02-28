Жилье для 2,5 тыс. семей построят для передислокации Каспийской флотилии в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Жилье для 2,5 тыс. семей военных построят для передислокации Каспийской флотилии в Дагестане. Об этом сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов, выступая с отчетом в Народном Собрании Дагестана в четверг.

"Перед дислокацией флотилии нам позволят привлечь федеральные средства на строительство нового причала и жилой инфраструктуры для семей военных общей численностью 2,5 тыс. семей", - сказал Здунов.

По его словам, в рамках передислокации Каспийской флотилии в район города Каспийск принято решение о локализации судоремонтного производства на базе завода "Дагдизель". На реализацию проекта выделен земельный участок площадью 7,5 га на территории предприятия. Ранее сообщалось, что, по данным властей Дагестана, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует направить около 4 млрд рублей на строительство судоремонтного завода.

В начале апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В конце июня главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев сообщил журналистам, что перевод флотилии будет осуществляться поэтапно по мере строительства инфраструктуры. Часть флотилии уже находится на территории республики. Первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии будет завершен уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Каспийская флотилия на новом пункте базирования в Дагестане будет усилена за счет формирования полка морской пехоты, а также новой авиационной техники и кораблей, в том числе двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушных подушках. Завершение всех работ планируется в первой половине 2020 года.

Также сообщалось о том, что в конце 2018 года, первый этап перемещения боевого состава Каспийской флотилии из пункта базирования в Астрахани на новую базу в Махачкалу завершен.