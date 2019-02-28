Новая система обращения с ТКО в Ростовской области выявила нехватку контейнеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Вступившая в силу с 1 января реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявила нехватку мусорных контейнеров в Ростовской области, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы регион поделен на восемь зон межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Их обслуживают шесть региональных операторов. Первый комплекс откроется в Волгодонске в сентябре, остальные семь построят к 2020 году.

"Системе требуется донастройка. Первые месяцы работы операторов показали, что одна из проблем - нехватка в муниципальных образованиях контейнеров для сбора мусора и оборудованных контейнерных площадок - их сейчас чуть более половины от норматива. Необходимо обустроить еще 8,5 тыс. площадок и установить 28,5 тыс. контейнеров", - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что губернатор Василий Голубев поручил главам муниципалитетов взять проблему обращения с ТКО на особый контроль.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Ростовской области региональным оператором выбрана компания "Чистый город". В систему обращения с отходами в регионе инвестировали около 6,5 млрд руб. По данным областного министерства ЖКХ, Ростовская область - единственный регион в стране, где предусмотрен понижающий коэффициент к нормативам накопления ТКО для граждан, которые сортируют мусор.