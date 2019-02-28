Глава СЖР назвал востребованной практику привлечения на выборы наблюдателей-журналистов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Практика привлечения в 2018 году для участия в выборах в регионах России в качестве наблюдателей членов Союза журналистов России (СЖР) оказалась очень востребованной, наблюдателями стали сотни членов Союза. В дальнейшем такая практика будет продолжена, сказал в четверг в ходе Первого общероссийского электорального медиафорума, который проводит в Москве Центризбирком РФ, председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы подписали [с ЦИК] соглашение о том, что члены нашей организации будут работать на выборах как наблюдатели. Мы объявили о том, что члены СЖР могут в качестве наблюдателей участвовать, и несколько сотен из них этим предложением воспользовались", - сказал Соловьев, пояснив, что в дальнейшем эту практику планируется продолжить, и на выборах в 2019 году члены СЖР вновь будут работать наблюдателями.

В свою очередь, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе медиафорума назвала СМИ и наблюдателей основными союзниками избирательных комиссий в повышении прозрачности выборов и совершенствования избирательной системы в целом.

"Наши основные союзники в деле очищения, оздоровления, совершенствования развития избирательной системы - СМИ и наблюдатели. Мы сделали все возможное, чтобы расширить возможности СМИ и наблюдателей", - подчеркнула Памфилова.