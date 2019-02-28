Эксперты: женщины во всем мире сталкиваются с ограничением своих юридических прав

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Во всем мире женщинам предоставляется лишь три четверти юридических прав, которыми обладают мужчины, и это ограничивает их возможности получить работу или начать собственное дело и принимать решения по экономическим вопросам, "в наибольшей степени отвечающие интересам их самих и их семей". Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Всемирного банка (ВБ) "Женщины, бизнес и закон - 2019: Десятилетие реформ".

"Невзирая на достигнутый прогресс, представительницы прекрасного пола сталкиваются с ограничениями юридических прав, негативно сказывающимися на их участии в трудовой деятельности. Анализ данных за 10 лет показывает, что реформы способствовали расширению участия женщин в экономической жизни, но различия сохраняются", - пишут авторы исследования.

"Если женщины будут обладать равными возможностями для полной реализации своего потенциала, в мире не только прибавится справедливости, но и вырастет благосостояние, - подчеркнула временно исполняющая обязанности руководителя ВБ Кристалина Георгиева. - Ситуация изменяется, но недостаточно быстро, и закон [ряда стран во всем мире] по-прежнему отказывает 2,7 млрд женщин в таких же возможностях выбора работы, которыми обладают мужчины. Устранить барьеры, ограничивающие возможности слабого пола, - дело первостепенной важности, и, публикуя этот доклад, мы ставим своей целью доказать, что реформы возможны, а также ускорить темпы перемен".

Индекс, включенный в такого рода исследование, "учитывает важнейшие этапы трудовой жизни женщины - от поступления на работу до получения пенсии - и связанные с каждым из этих этапов меры правовой защиты". "Данные охватывают десятилетний период, в течение которого 187 стран оцениваются по восьми показателям, - поясняют авторы доклада. - Достижение гендерного равенства - это не кратковременный процесс: оно требует сильной политической воли и согласованных усилий различных сторон, в том числе правительств, гражданского общества и международных организаций, однако реформы нормативно-правовой базы могут стать важным первым шагом и сыграть в этом процессе основополагающую роль".

Статистика за 10 лет

В областях, положение в которых оценивается с помощью этого индекса, за последние 10 лет удалось добиться существенного прогресса. За это время среднемировой показатель вырос с 70 до 75. В 131 стране мира осуществлены 274 реформы нормативно-правовой базы, способствовавшие расширению участия женщин в экономической жизни. 35 стран приняли меры правовой защиты от сексуальных домогательств на рабочих местах, и на данный момент такого рода защитой пользуется почти на 2 млрд женщин больше, чем 10 лет назад. В экономике 22 стран устранены ограничения на женский труд - таким образом снизилась вероятность того, что женщин могут не допустить к работе в определенных отраслях экономики. А в 13 странах были приняты законы, обязывающие выплачивать равное вознаграждение за труд равной ценности.

По итогам исследования шесть стран - Бельгия, Дания, Латвия, Люксембург, Франция и Швеция - набрали максимальную сумму баллов - 100. "Это означает, что они предоставляют мужчинам и женщинам равные юридические права в исследуемых сферах. 10 лет назад таким результатом не могла похвастаться ни одна страна. Этот индекс показывает, что в проводивших реформы странах наблюдался рост совокупной доли работающих женщин, а это вело к расширению экономических прав и возможностей женщин", - говорится в исследовании.

Россия находится в середине списка с 73,13 балла, при этом последнее место занимает Саудовская Аравия с 26,63 балла.

Проблемы сохраняются

Во многих регионах мира женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминационными законами и нормативными актами на всех этапах своей трудовой жизни. 56 стран - во всех регионах и с самыми разными уровнями дохода - "не провели за 10 лет никаких реформ, направленных на упрочение равенства возможностей женщин". "Медленнее всего осуществлялись реформы в области распоряжения имуществом - сфере, в которой отслеживаются гендерные различия в имущественных правах",- подчеркивается в докладе.

"Это исследование дает возможность по-новому взглянуть на то, как закрепленная в законодательстве дискриминация сказывается на занятости и предпринимательской активности представительниц прекрасного пола и как это, в свою очередь, сказывается на экономических результатах, например, в присутствии женщин на рынке труда. Цель разработки нового индекса - формирование дорожной карты поступательного движения вперед и выявление областей, в которых, возможно, необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы стимулировать реформы, способствующие достижению гендерного равенства", - заключили в ВБ.