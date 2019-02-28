Оттепель сменится похолоданием в первые дни марта в регионах Центральной России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание до минус 7-14 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в период с 1 по 3 марта. На фоне перехода от оттепели к заморозкам ожидаются небольшие снегопады, гололедица на дорогах, местами усиление ветра до 12-16 м/с, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

В первые дни весны жителей Ивановской области ждет резкое похолодание. Если 1 марта столбик термометра будет держаться на отметке минус 3 градуса, то уже в субботу ночью опустится сразу до минус 11, в воскресенье - до минус 14 градусов.

"Причиной такого похолодания станет распространение в регионе арктической воздушной массы. При этом днем в субботу ожидается хорошая солнечная погода без осадков, но на дорогах - гололедица, в воскресенье будет идти снег", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.

По данным гидрометцентра Тамбовской области, в период с 1 по 3 марта ожидаются так называемые "температурные качели".

"В пятницу и субботу по региону сохранится достаточно мягкая весенняя погода, температура воздуха составит от плюс 1 градуса до минус 3 градусов с небольшим снегом, но уже в воскресенье, 3 марта, похолодает до минус 12 градусов. Осадки прекратятся, выглянет солнце", - рассказали синоптики.

До минус 7-11 градусов ожидается 1-3 марта в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской, Ярославской областях. При этом синоптики региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не исключают усиление ветра до 8-16 м/с.

Немного более теплая погода - около минус 2-6 градусов - прогнозируется в Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской областях.

"В регионе в ближайшие двое суток продержится плюсовая температура, с дождем и снегом, но уже концу недели ожидается похолодание до минус 6 градусов. И такие температурные качели продлятся как минимум до середины марта", - сказали ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Орловской области.

По данным Гидрометцентра России, опубликованным на официальном сайте, погоду в округе 1 и 2 марта будет определять циклон, центр которого переместится с севера ЦФО на Поволжье.

"В округе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега ... в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега. 2 марта в тылу циклона преобладающая температура воздуха ночью - минус 6-13 градусов, днем минус 2-9", - отметили синоптики.