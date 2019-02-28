В ГИБДД заявили, что в 2020 году упростится идентификация водителей инспекторами ДПС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Введение в России электронных водительских прав, которые появятся в 2020 году, поможет инспекторам ДПС незамедлительно идентифицировать водителей, находящихся за рулем. Об этом ТАСС сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Введение электронных прав планируется на следующий, 2020 год. Надо все это выработать и включить в единую федеральную систему, чтобы каждый инспектор мог индивидуализировать лицо, сидящее за рулем. Сама система уже готова, так что следующий год будет переломным в этом вопросе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году, они не повлияют на наличие пластикового водительского удостоверения - оно также будет иметь силу.