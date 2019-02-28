Депутат Госдумы считает, что электронное голосование повысит доверие к выборам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Электронное голосование, которое в качестве эксперимента опробуют на выборах в Мосгордуму 8 сентября, сделает выборы удобнее для избирателей, повысит явку и доверие к результатам голосования. Такое мнение высказал в четверг замсекретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Мы исходим из того, что сама по себе процедура электронного голосования - это прежде всего удобство для избирателей. А это очень важно, поскольку это удобство повышает явку и доверие к результатам выборов", - сказал он на первом общественном электоральном медиафоруме.

По мнению Ревенко, молодежи удобно будет принять участие в электронном голосовании посредством идентификации через интернет.

При этом единоросс призвал "внимательно учесть все нюансы и опасения, связанные с честностью такого голосования, чтобы никакие хакеры не могли внедриться туда, чтобы эта система была абсолютно понятна и вызывала доверие".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округов. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.