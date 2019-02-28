Медведев: первые дополнительные выплаты малообеспеченные пенсионеры получат до 1 июля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, первые выплаты по нему пенсионеры получат до 1 июля 2019 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года", - сказал глава кабмина.

Медведев напомнил, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России по итогам послания Федеральному собранию. Он добавил, что действующее законодательство предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать выплаты не меньше прожиточного минимума, "однако этот минимум зачастую достигался именно за счет индексаций и надбавок",

"Поправки, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона, и только потом будет проводиться индексация пенсий", - пояснил он.

Медведев подчеркнул, что в результате "доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации и единовременной денежной выплаты в текущем году".