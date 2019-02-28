В Бурятии сообщили о нехватке более 580 учителей в сельских районах

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. /ТАСС/. В сельских школах Бурятии не хватает более 580 учителей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики.

"В районах наблюдается дефицит педагогических кадров, не хватает 589 специалистов. Особенно остро не хватает учителей-предметников по иностранным языкам, русскому языку, по математике, физике, физической культуре", - сообщили в министерстве.

С каждым годом в сельских общеобразовательных школах Бурятии растет количество учителей пенсионного возраста, сейчас их доля в кадровом составе занимает 22,2%.

"Сегодня республика испытывает острый кадровый голод, так как всего 20% выпускников профильных вузов в Бурятии отправляются работать в сельские школы. Из-за чего основная нагрузка ложится на оставшихся учителей, - уточнили в министерстве. - Ежегодно из сельских школ республики по разным причинам увольняются и уезжают более 200 человек".

Местные власти рассчитывают на то, что ситуация изменится с реализацией госпрограммы "Земский учитель". Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

По словам министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова, начинающему учителю этой суммы будет "вполне достаточно". Этих средств хватит на то, чтобы приобрести земельный участок, построить небольшой дом.

В настоящее время в школах Бурятии трудятся около 8,6 тыс. педагогов, они обучают почти 142 тыс. детей. В республике работают порядка 470 общеобразовательных школ, 80% из них - сельские.