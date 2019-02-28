{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия получит беспилотники, способные распознавать лица и номера машин

Глава авиации ведомства Александр Афиногентов отметил, что эти же функции могут появиться на комплексах высотного наблюдения
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Беспилотники с функцией распознавания лиц и номеров автомобилей могут появиться на вооружении Росгвардии. Об этом сообщил в четверг журналистам глава авиации ведомства Александр Афиногентов.

"На сегодня у нас установлены оптико-электронные системы [на беспилотных летательных аппаратах] со степенью разрешения, уже не отвечающей требованиям времени, но по госпрограмме вооружения такие системы будут модернизироваться, они смогут и лица распознавать, и номерные знаки на машинах", - сказал он.

Эти же функции могут появиться на комплексах высотного наблюдения, добавил Афиногентов, назвав эту задачу очень важной.

Теги
Россия
Кабмин одобрил законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, Госдума должна принять инициативу в весеннюю сессию
Читать полностью