Росгвардия получит беспилотники, способные распознавать лица и номера машин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Беспилотники с функцией распознавания лиц и номеров автомобилей могут появиться на вооружении Росгвардии. Об этом сообщил в четверг журналистам глава авиации ведомства Александр Афиногентов.

"На сегодня у нас установлены оптико-электронные системы [на беспилотных летательных аппаратах] со степенью разрешения, уже не отвечающей требованиям времени, но по госпрограмме вооружения такие системы будут модернизироваться, они смогут и лица распознавать, и номерные знаки на машинах", - сказал он.

Эти же функции могут появиться на комплексах высотного наблюдения, добавил Афиногентов, назвав эту задачу очень важной.