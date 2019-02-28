Власти Крыма планируют принять закон о джиппинге к летнему туристическому сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля./ТАСС/. Власти Крыма планируют к летнему туристическому сезону принять закон о джиппинге, или предоставлении услуг авто-мототуризма в горно-лесной местности, сообщил первый замминистра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

"Разработан в настоящее время проект закона о джиппинге, он находится на согласовании в Главном правовом управлении администрации президента РФ. Есть все основания полагать, что к летнему сезону этого года мы сумеем его принять", - сказал он на заседании комитета по санаторно- курортному комплексу и туризму республиканского Госсовета.

Он отметил, что закон позволит урегулировать деятельность фирм, предоставляющих услуги по сезонному обслуживанию на автотранспорте в горно-лесной зоне Республики Крым. Котляр не уточнил, какими будут условия регистрации фирм, предоставляющих услуги джиппинга, и требования, которые будут к ним предъявляться.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк уточнил ТАСС, что речь идет о принятии регионального закона. "Все проекты законодательных актов региона, прежде чем будут рассмотрены на сессии Госсовета, проходят обязательную процедуру согласования в Главном правовом управлении администрации президента и прокуратуре", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Также власти связывали рост турпотока с открытием нового аэровокзального комплекса в Симферополе и автомобильной части Крымского моста.