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Новая система обращения с ТКО

О первых итогах прокурорской проверки платежей за мусор могут рассказать в апреле

Генпрокуратура готовит большое выездное совещание в Екатеринбурге

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" рассчитывает, что Генеральная прокуратура РФ расскажет о первых итогах проверки по двойным платежам за мусор в регионах в апреле 2019 года, когда состоится совещание в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, распространенном в четверг.

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Ранее сообщалось, что после запуска реформы отрасли обращения с отходами примерно в 20 регионах РФ были зафиксированы жалобы на некорректное начисление стоимости вывоза отходов: строку вынесли отдельно, но общедомовой платеж при этом не снизился, плата оказалась чрезмерно завышенной из-за недостоверных нормативов накопления мусора или тарифы остались "спрятанными" внутри жилищных услуг. Данные о таких нарушениях принципа реформы "Единая Россия" передала в Генеральную прокуратуру РФ. К настоящему моменту по платежным квитанциям в адрес партии поступило более 100 жалоб.

"В апреле Генпрокуратура РФ готовит большое выездное совещание в Екатеринбурге, на котором будет рассматриваться, в том числе, вопрос двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. Мы рассчитываем, что на совещании озвучат уже первые результаты проверок", - процитировали в сообщении координатора партийного проекта "Чистая страна", председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Среди регионов, где были выявлены проблемы с платежками, он назвал Волгоградскую, Вологодскую, Костромскую, Нижегородскую, Смоленскую, Новгородскую области, Ханты-Мансийский автономный округ и Пермский край.

К теме тарифов на вывоз мусора для населения обращался также президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 20 февраля. По его словам, реформа отрасли обращения с отходами не должна вылиться в беспочвенное повышение стоимости этой услуги. Он добавил, что необходимо создать цивилизованную и безопасную систему, а долю отходов, отправляемых на сортировку, повысить с 8-9% до 60%.

Реформа отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сделать рынок прозрачным, сократить число свалок и нарастить долю перерабатываемого мусора с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБурматов, Владимир ВладимировичВологодская областьНижегородская областьПермский крайВолгоградская областьКостромская областьНовгородская областьСмоленская областьХанты-Мансийский автономный округНовая система обращения с ТКО
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