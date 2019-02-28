Путин назвал положительным рост доверия граждан к работе полиции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает главным критерием оценки работы МВД РФ тот факт, что к деятельности полиции позитивно относятся все больше граждан страны.

"Социологические опросы показывают, что в последние годы растет доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении проблем. Это самый главный критерий, самая важная оценка", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.

Среди положительных тенденций 2018 года Путин назвал сокращение общего числа преступлений, включая тяжких, и укрепление общественного порядка.

При этом глава государства потребовал от МВД повышать уровень раскрываемости преступлений, отметив, что положение дел в этой сфере меняется медленно.

Президент отметил, что количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году снизилось в РФ почти на 17%.

Путин также считает, что МВД должно принять содержательное участие в совершенствовании мер защиты бизнеса от необоснованного давления. Формальные отписки на жалобы бизнеса никому не нужны, цифровая платформа для обращения предпринимателей должна стать действенным механизмом, добавил президент.

Путин призвал оперативно реагировать на попытки втянуть несовершеннолетних в преступную деятельность, невнимание к этому оборачивается трагедиями.