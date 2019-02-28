Военкомат подтвердил информацию об уклонении главы Хакасии от воинской службы

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Военный комиссариат Красноярского края подтвердил, что глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) уклонялся от воинского призыва. Об этом сообщил начальник отделения по работе с гражданами краевого военкомата Евгений Ремизов. По его словам, глава региона должен явится на призывную комиссию, на которой будет определена степень его годности в запасе.

"Да мы подтверждаем эту информацию [об уклонении от службы]. Он уже не призывной (главе республики 31 год - прим. ТАСС), но для того, чтобы определить его степень годности в запасе, он должен явится на призывную комиссию в военкомат, но он опять нарушает закон", - сказал Ремизов.

"В законе прописано, что призывники и граждане прибывающие в запасе, в течении двух недель, должны явится в военкомат по месту регистрации и отметится в тех изменениях, которые у них произошли: смена адреса, семейного положения и тогда далее", - напомнил он.

Будет ли Коновалов привлечен к административной или уголовной ответственности, представитель военкомата не сообщил. "Здесь уже решает призывная комиссия, это не келейно все решается. Для начала он должен прибыть на призывную комиссию, и там его степень годности определят", - заключил Ремизов.

Комментарий пресс-службы главы получить пока не удалось.

Осенью 2018 года 30-летний Коновалов был избран главой Хакасии. В должность губернатора он вступил 15 ноября. Информация о том, что Коновалов уклонялся от воинской службы в 2013-2014 годах, появилась в соцсетях 22 февраля. Тогда пресс-служба главы республики назвала ее преднамеренной провокацией.