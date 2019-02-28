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Северный Кавказ

Депутаты в Северной Осетии утвердили звание "Почетный гражданин РСО-Алания"

Звание предполагают присваивать за деятельность, способствующую развитию республики, повышению ее авторитета в России и за рубежом

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии на заседании в четверг принял во втором, окончательном, чтении законопроект об установлении звания "Почетный гражданин РСО-Алания".

"Звание выдается за заслуги в государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении мира, [развитии] культуры и в любой деятельности направленной на благополучие республики",- сказал на заседании председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев.

Звание предполагается присваивать за деятельность, способствующую всестороннему развитию республики, повышению ее роли и авторитета в России и за рубежом. Кроме того, его могут присуждать за мужество и героизм при выполнении служебного долга по защите Отечества. Награжденным будет ежемесячно выплачиваться 5 тыс. рублей.

В 2017 году по инициативе руководителя республики было введено звание "Герой труда".

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