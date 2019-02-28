На украинском ТВ заявили, что не успели научить кандидатов на "Евровидение" любить родину

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая выступала в качестве организатора национального отбора на "Евровидение-2019", признала, что главной причиной отказа заключить контракт с победившей в финале певицей Maruv стали ее политические убеждения.

"Мы впервые столкнулись с таким мировоззрением артиста, который уже является международным и хочет ассоциировать себя с музыкой, с миром, со свободой. Ее интерпретация [происходящего] нам показалась рискованной для страны", - заявила в четверг на брифинге член правления НОТУ Александра Кольцова. А у организаторов национального отбора, по ее словам, "не было времени "перепрошить" кого-то из финалистов и убедить в том, что так, как они любят Украину, это неправильно, а надо ее любить вот так".

При этом Кольцова признала, что "украинское общество разделено, и они не имеют права диктовать людям, как им любить страну".

После победы в конкурсе НОТУ выставила Maruv жесткие условия, включая ряд чисто политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение-2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. Заранее заявили о нежелании ехать на "Евровидение" и музыканты, занявшие четвертое место в финале.

Национальная общественная телекомпания Украины в среду вынуждена была заявить, что вообще отказывается в этом году от направления своего представителя на "Евровидение".

Полуфиналы и финал 64-го европейского музыкального конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице прошлогоднего "Евровидения".