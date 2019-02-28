Росгвардия планирует закупить комплексные авиационные тренажеры Ил-76

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росгвардия планирует оснащать войска авиационными комплексными тренажерами Ил-76. Об этом сообщил начальник Главного управления авиации Росгвардии Александр Афиногентов на брифинге, приуроченном ко Дню авиации Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе брифинга Афиногентов сообщил, что с конца 2018 года в одну из авиационных воинских частей поступил и успешно эксплуатируется комплексный авиационный тренажер вертолета Ми-8. "С его помощью более эффективно решаются задачи подготовки летного состава практически по всем видам применения данного типа, но что наиболее важно, тренажер позволяет отрабатывать действия экипажей в особых случаях в полете, в смоделированных условиях, максимально приближенным к реальным. В дальнейшем планируется оснащать войска авиационными тренажерами, в том числе комплексным тренажером Ил-76", - сообщили в Росгвардии.

По словам Афиногентова, для поддержания летной годности и эффективного применения постоянно производится модернизация устаревающей авиационной техники в ведомстве. За последние четыре года в войска поступили вертолеты Ми-8 АМТШ и Ка-226.

"Сегодня авиация войск национальной гвардии включает около 60 авиационных формирований различного уровня от полков до отдельных отрядов, которые входят в состав округов войск национальной гвардии или непосредственно подчинены главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации. География авиационных воинских частей Росгвардии обширна - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Махачкалы до Анадыря", - сказал он.

Парк авиационной техники Росгвардии включает более 20 типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также комплексы высотного наблюдения на базе привязных аэростатов. Авиация Росгвардии предназначена для транспортировки личного состава и военной техники, поддержки с воздуха действий войск при выполнении задач, участия в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.