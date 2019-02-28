Глава Минприроды выступил за освобождение косаток в Приморье

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что косаток, находящихся на передержке в Приморье, нужно выпускать, но важно, чтобы при этом не пострадала ни одна особь.

"Мы со своей стороны сделали все возможное, для нас абсолютно понятно, что косаток нужно выпускать. Ни у кого нет сегодня возражений по поводу выпуска косаток, но главное этот выпуск произвести грамотно, чтобы не потерять ни одну особь", - сказал министр журналистам.

"Времени прошло много, они адаптировались, а период сейчас непростой: если бы это было в летний период, было бы понятно, но сейчас как раз холодное время, - отметил Кобылкин. - Даже при поднятии этих животных, у них может быть воспаление легких, то есть, даже вытаскивать, поднимать их достаточно проблематично".

По словам Кобылкина, Минприроды и Росрыболовство имеют на этот вопрос единый взгляд. "Сейчас наука должна нам дать "дорожную карту", на нее нужно получить финансовые средства. Думаю, это работу надо осуществить", - сказал он.

Министр отметил, что ведомства были готовы выпустить находящихся на передержке млекопитающих и раньше, "но, к сожалению, там были следственные процедуры, эти животные были как вещественные доказательства, когда было возбуждено уголовное дело".

"На сегодняшний день мы другой "дорожной карты" не видим. Чем быстрее их выпустят, тем лучше. Нам нужно сейчас четко следовать за наукой. Животные уже очень долгое время находятся в неволе, просто выпустить их [нельзя], там есть и молодые особи, которые уже питаются не молоком матери, а рыбой. Может быть, мы порционно будем это делать [выпускать млекопитающих в их естественную среду обитания], надо максимально сохранить животных", - добавил Кобылкин, отметив, что точных сроков решения этого вопроса пока нет.