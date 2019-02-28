Инновационную практику трансплантации внедрили в больнице им. Пирогова в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Врачи больницы им. Пирогова в Москве впервые в России внедрили в клиническую практику технологию по пересадке пациенту собственной костной ткани для лечения дефектов хрящей. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
"Травматологи городской клинической больницы №1 им. Пирогова впервые внедрили в клиническую практику гибридно-костно-хрящевую трансплантацию. Это операция по пересадке собственной костной ткани пациента для лечения дефектов хрящей и кости", - написал мэр.
Травматологи городской клинической больницы №1 им. Пирогова @dzdmos впервые внедрили в клиническую практику гибридно-костно-хрящевую трансплантацию. Это операция по пересадке собственной костной ткани пациента для лечения дефектов хрящей и кости. pic.twitter.com/i3z33z7TMT— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 февраля 2019 г.
По его словам, клиническая практика показывает, что собственная здоровая кость приживается гораздо лучше донорской, которую в подобных случаях использовали раньше. "По мнению специалистов, в ближайшем будущем методика будет внедряться также в регулярную клиническую практику других столичных больниц", - отметил Собянин.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, практика такой трансплантации внедрена в России впервые. "Такая практика внедрена в России впервые. Сейчас больница получает на нее патент", - сказали в департаменте.