Инновационную практику трансплантации внедрили в больнице им. Пирогова в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Врачи больницы им. Пирогова в Москве впервые в России внедрили в клиническую практику технологию по пересадке пациенту собственной костной ткани для лечения дефектов хрящей. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

"Травматологи городской клинической больницы №1 им. Пирогова впервые внедрили в клиническую практику гибридно-костно-хрящевую трансплантацию. Это операция по пересадке собственной костной ткани пациента для лечения дефектов хрящей и кости", - написал мэр.