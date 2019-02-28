МВД в 2018 году пресекло деятельность свыше 9 тыс. лидеров и участников ОПГ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли в 2018 году деятельности свыше 9 тыс. лидеров и активных участников криминальных структур. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в четверг на расширенной итоговой коллегии министерства.

"Доказана причастность организованных преступных групп и организованных преступных сообществ к 15 тыс. преступлениям, пресечена деятельность более 9 тыс. лидеров и активных членов криминальных структур", - сказал он.

Он выразил уверенность, что принятие закона, ужесточающего уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп, позволит наладить более поступательную работу.

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля.