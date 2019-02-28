Более 400 млн рублей выделят на формирование комфортной городской среды в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 400 млн рублей предусмотрено в 2019 году на формирование городской среды в Чеченской Республике в рамках проекта "Городская среда", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В 2019 году на проект "Городская среда" в Чечне ориентирована сумма в пределах 435 млн рублей. Для реконструкции предложено 51 объектов в городах Грозный и Аргун, также в Гудермесском, Шалинском, Урус-Мартановском, Курчалоевском, Ачхой-Мартановском районах", - отметили в пресс-службе.

По данным партии, общественные пространства для обновления будут отбираться рейтинговым голосованием, которое проходит в регионе с 26 по 28 февраля. "Обсуждения с участием местных жителей проходят на 45 площадках в семи муниципалитетах региона", - отметили в пресс-службе, добавив, что в шести районах в голосовании уже приняли участие более 12 тыс. человек.

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Городская среда". Деятельность партпроекта "Городская среда", направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.